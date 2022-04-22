В ближайшее время Германия отправит Украине противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, страна планирует участвовать в укреплении ее обороноспособности западными вооружениями.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel.
Он отметил, что возможности поставок из запасов бундесвера в значительной степени исчерпаны.
"Мы обязательно еще поставим противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы ... Как и раньше, оборонительное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы оплачиваем эти поставки оружия. Германия выделила для этого в общей сложности 2 млрд евро", - отметил Шольц.
Немецкий канцлер подчеркнул, что транспортные средства и артиллерию можно быстро развернуть на востоке Украины. Берлин также готов научить украинских военных работать со своими вооружениями.
"Военная техника должна быть в состоянии использоваться без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что некоторые восточноевропейские партнеры по НАТО сейчас поставляют такое оружие", - добавил он.
По словам Шольца, в среднесрочной перспективе Германия поможет Украине повысить обороноспособность, в том числе с помощью западных вооружений.
Как сообщал УНИАН, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России.