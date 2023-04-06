По его прогнозам, даже после выхода ВСУ из Бахмута, оккупантам не надо надеяться на какой-то прорыв.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вдруг заныл, что его наемники не могут взять Бахмут из-за профессиональной и устойчивой обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он фактически опроверг собственные фейки о "юридическом захвате Бахмута", а также прогнозы о том, что город "почти окружен".

"Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города", - заявил Пригожин.

Он фантазирует, что ВСУ все же выйдут из города, но займут подготовленные позиции в районе Часового Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому большого прорыва оккупантов главарь "Вагнера" не ожидает. Однако закончил свою речь Пригожин нытьем.

"Для того, чтобы иметь положительную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос - убедиться в том, что наши фланги надежно защищены. Второе -убедиться в том, что у нас нормально организованное командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы. Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти... Когда-то я подробно расскажу о проблемах и их решениях", - отметил Пригожин.

Бои за Бахмут

Подразделения "Вагнера" и регулярная армия РФ пытаются захватить Бахмут еще с лета. Несмотря на угрозу окружения и нашествия оккупантов, Бахмут остается под контролем Вооруженных сил Украины, а враг там теряет силы.

За прошедшие сутки, 5 апреля, российские захватчики продолжали сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях Восточного фронта, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Вас также могут заинтересовать новости: