Боевик считает, что оккупированные территории Донбасса в состав России не войдут, так как она в этом не заинтересована.

Боевик Анатолий из оккупированного Донецка рассказал о настроениях в рядах незаконных вооруженных формирований и о ситуации в ОРДЛО.

Видео допроса ТСН предоставили источники в украинских спецслужбах.

По его словам, боевики не хотят воевать, а "хотят домой". Анатолий говорит, что у формирований боевиков наблюдается недобор личного состава.

"1/3 точно не хватает. Все уже устали от войны, никто не хочет идти служить", - отмечает пособник оккупантов.

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По его словам, террористов, которые отказываются "служить" в рядах НВФ, сажают в тюрьму. Мужчина уверяет, что примкнул к боевикам лишь потому, "что нужно было кормить семью".

"Раньше работал слесарем на СТО, потом пошел работать в одну сапожную мастерскую. Поработал там пару лет, открыл свою сапожную. Рассчитывал (при открытии своего дела - ред.) на студентов мединститута, а там сейчас практически никто не учится. И сейчас там такие цены, что дешевле купить новую обувь, чем ее отремонтировать", - вспоминает он.

Экс-боевик уверяет, что не поддерживал пророссийские митинги на Донбассе в 2014 году и участия в захвате админзданий не принимал. Он называет те события неправильными и не исключает, что на людей оказала влияние российская пропаганда.

"Стало еще хуже, чем было", - резюмирует Анатолий.

Также боевик считает, что оккупированные территории Донбасса в состав России не войдут.

"Он (Донбасс - ред.) не войдет в состав России. Если бы Россия планировала присоединить этот регион, то сразу бы это сделала. Если все это (война на Донбассе - ред.) закончится, мы все равно будем в составе Украины", - говорит пособник оккупантов.

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По его словам, о том, что Украина вернет контроль над ОРДЛО, уверены почти все жители оккупированных территорий. Анатолий также рассказал, что очень много людей выехало из оккупированного Донецка.

"Полгорода (уехало - ред.). У кого был крупный бизнес - нет никого. В частном секторе очень много домов пустых стоит. Квартир тоже много пустых стоит", - сообщил он.

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Автор: УНИАН