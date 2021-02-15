Боевик Анатолий из оккупированного Донецка рассказал о настроениях в рядах незаконных вооруженных формирований и о ситуации в ОРДЛО.
Видео допроса ТСН предоставили источники в украинских спецслужбах.
По его словам, боевики не хотят воевать, а "хотят домой". Анатолий говорит, что у формирований боевиков наблюдается недобор личного состава.
"1/3 точно не хватает. Все уже устали от войны, никто не хочет идти служить", - отмечает пособник оккупантов.
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По его словам, террористов, которые отказываются "служить" в рядах НВФ, сажают в тюрьму. Мужчина уверяет, что примкнул к боевикам лишь потому, "что нужно было кормить семью".
"Раньше работал слесарем на СТО, потом пошел работать в одну сапожную мастерскую. Поработал там пару лет, открыл свою сапожную. Рассчитывал (при открытии своего дела - ред.) на студентов мединститута, а там сейчас практически никто не учится. И сейчас там такие цены, что дешевле купить новую обувь, чем ее отремонтировать", - вспоминает он.
Экс-боевик уверяет, что не поддерживал пророссийские митинги на Донбассе в 2014 году и участия в захвате админзданий не принимал. Он называет те события неправильными и не исключает, что на людей оказала влияние российская пропаганда.
"Стало еще хуже, чем было", - резюмирует Анатолий.
Также боевик считает, что оккупированные территории Донбасса в состав России не войдут.
"Он (Донбасс - ред.) не войдет в состав России. Если бы Россия планировала присоединить этот регион, то сразу бы это сделала. Если все это (война на Донбассе - ред.) закончится, мы все равно будем в составе Украины", - говорит пособник оккупантов.
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По его словам, о том, что Украина вернет контроль над ОРДЛО, уверены почти все жители оккупированных территорий. Анатолий также рассказал, что очень много людей выехало из оккупированного Донецка.
"Полгорода (уехало - ред.). У кого был крупный бизнес - нет никого. В частном секторе очень много домов пустых стоит. Квартир тоже много пустых стоит", - сообщил он.
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