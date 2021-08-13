Олег Жданов

Любая эскалация на Донбассе имеет одну неизменную стандартную задачу – оказать давление на политическое руководство Украины для принуждения ее к выполнению "Минска".

В последние дни на Донбассе наблюдается обострение ситуации, в результате чего есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. И потенциал этого обострения будет варьироваться в зависимости от политической целесообразности для Российской Федерации. Можно не сомневаться, что ситуация будет становиться все более напряженной.

Обострение на Донбассе может послужить и отвлечением внимания от проведения и подготовки военных учений РФ (особенно от переброски войск для учений "Запад-2021" в Беларусь), и "приветом" ко Дню Независимости Украины, а особенно – к Крымской платформе. В отличие от предыдущих лет, в этом году накануне праздника состоится ее заседание, что очень болезненно для российского президента Владимира Путина. Поскольку аннексия Крыма стала венцом его политической карьеры, и большего достичь он не может.

Путин провозгласил себя "собирателем земель русских", а потому Крымская платформа для него – это удар ниже пояса. Поэтому он сделает все, чтобы нивелировать это событие.

Кроме того, любая эскалация на Донбассе имеет одну неизменную стандартную задачу – оказать давление на политическое руководство Украины для принуждения ее к выполнению "Минска". К тому же, не так давно противник сменил тактику: поскольку украинское общество уже привыкло к потерям личного состава Вооруженных сил Украины (служба в армии предусматривает в том числе риск для жизни и здоровье), было решено переориентироваться – теперь удары наносятся и по гражданскому населению (уже было несколько таких случаев).

Тем самым Россия добиваются напряжения и социального возмущения в украинском обществе, а, соответственно, и политического давления на руководство Украины.

Эти факторы и будут способствовать нарастанию напряженности на Донбассе. Причем нарастать эскалация будет до Дня Независимости, за чем последует некоторый спад, но далее, в начале сентября, будет вторая волна эскалации. Она будет связана со стартом политического сезона в Украине – с моментом, когда Верховная Рада огласит повестку дня: если в ней не окажется закона об имплементации "формулы Штайнмайера", Россия начнет очередную волну возмущений "жителей Донбасса", как любит говорить Путин. То есть это будет подано так, что "войско взбунтовалось" - те самые "шахтеры" и "трактористы", потому что их не хотят признавать.

Причем Россия позаботится о том, чтобы подчеркнуть: подготовка военных учений и эскалация на Донбассе никак не пересекаются, это разные процессы. Ведь Путин хочет максимально легитимировать "ЛНР" и "ДНР", чтобы они воспринимались как самостоятельные единицы, а, соответственно, если Украина хочет прекратить обстрелы и урегулировать ситуацию, Зеленский должен поехать в Донецк и Луганск и договариваться там с местными "вожаками".

Путин никогда не будет смешивать учения и эскалацию на фронте. Ведь Россию он максимально дистанцирует от этих событий, будет настаивать на том, что "ихтамнет", а он сам – "миротворец", а не участник конфликта.

Обострение на Донбассе будет продолжаться исключительно в виде точечных обстрелов украинских позиций. Ни о каких масштабных операциях или наступательных действиях России не может быть и речи. И не будет никакого пересечения линии разграничения противником. Ведь чей солдат первый переступит линию разграничения, тот и будет обвинен в срыве Минских договоренностей. Действия диверсионно-разведывательных групп, впрочем, вполне возможны. Но ДРГ всегда действуют нелегально, и, только если мы их поймаем на нашей территории, мы сможем предъявить претензии, если нет – никаких претензий предъявить нельзя.

В любом случае, все эти обстрелы позволят России отвлечь внимание от Крымской платформы и нанести удар по имиджу Зеленского. Поскольку Зеленский победил на выборах с лозунгом о том, что он принесет мир на Донбасс, в глазах иностранных гостей, на фоне интенсивных обстрелов, он будет выглядеть не совсем хорошо – за два года у власти не смог решить вопрос даже простого прекращения огня. А, учитывая, что пропагандистская машина противника намного сильнее нашей, Россия переломит картину и представит все так, что это не они нарушают договоренности о перемирии (хотя, собственно, и этих договоренностей нет, мы так ни с кем, ни о чем не договорились), а это Украина не в состоянии решить вопрос прекращения огня.

В целом же, "поздравления" в виде обострения на фронте от России ко Дню Независимости уже стали традицией. Так происходит каждый год – Путин шлет нам "привет".

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса