Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, отметили в СБУ.

В Донецкой области силовики задержали членов вражеской диверсионно-разведывательной группы, прибывших за день до полномасштабного вторжения из захваченного рф Крыма.

Во время задержания шпионы оказали вооруженное сопротивление воинам Вооруженных сил Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины, говорится на странице спецслужбы в Facebook.

По данным спецслужбы, во время допроса злоумышленники "дали важные показания относительно вооруженной агрессии против Украины".

"...Они должны были провести разведку по блокпостам и пунктам дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами рф", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвались на территорию Украины. Затем украинский парламент проголосовал за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, против жителей Донбасса.