Все предатели получат свое законное наказание, подчеркнул Синєгубов.

Большое количество предателей, которые были идентифицированы во время оккупации, пытаются покинуть территорию Украины, однако их даже на границе с РФ не пропускают.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

"Большое количество предателей, так сказать, которые были идентифицированы во время оккупации, которому заочно было предъявлено подозрение, по нашим данным, пытаются покинуть территорию Украины, однако их даже на границе с РФ не пропускают, говорят "так вы же там предатели, разбирайтесь там на своей территории самостоятельно". Это еще раз доказывает то, что даже там предатели не нужны, поэтому все абсолютно получат свое законное наказание", - отметил Синєгубов.

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Он добавил относительно тех людей, которые не возглавляли оккупационную власть, но добровольно стали коллаборантами и помогали своими действиями врагу во время временной оккупации ныне освобожденных территорий Харьковщины.

"Здесь абсолютно все просто. Мы являемся правовым государством и в рамках действующих уголовных производств будет дана оценка правоохранительными органами их действий, содержатся ли в их действиях признаки того или иного соответствии уголовного правонарушения – от госизмены до содействия вооруженным силам РФ. И учитывая последствия такого содействия, действительно будет соответствующая квалификация. И в зависимости от того, люди или будут признаны виновными по решению суда или иное конечно будет решение по ним", - подчеркнул Синєгубов.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба, за последние дни Вооруженные силы Украины уволили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, стало известно о освобождение от оккупантов города Купянск.

Также сегодня, 10 сентября, сообщалось, что ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ оперативно установили и задержали предателя, возглавивший так называемый "полицейский участок" оккупационных властей в Балаклее. После освобождения города от российских захватчиков предатель решил сбежать на территорию временно оккупированной Луганской области, но не успел. Его задержали в городе Купянск.

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