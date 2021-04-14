В лагере российских военных вблизи украинской границы вспыхнул пожар.
Читайте такжеВ Кремле рассказали, сколько еще российская армия пробудет у границ УкраиныОб этом говорится в сюжете ТСН.
Видео, где горит огромный шатер и люди в военной форме, ругаясь, пытаются потушить огонь, опубликовано в "ТикТок".
Один из героев видео говорит, что немного обгорел.
Пользователь, который выложил ролик, отметил местом пожара Богучар, что на юге Воронежской области неподалеку от границы Украины. Именно там расположен полигон, куда неделю назад российская армия начала стягивать свои силы.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- Журналисты британского телеканала Sky News сняли изнутри военный лагерь России, расположенный у границы с Украиной под Воронежем.
- Ранее расследователи показывали снимки полевого лагеря российской армии со спутника.
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