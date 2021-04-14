В сети ширится видео из Воронежской области, на котором пылает огромная палатка, а люди в военной форме, ругаясь, пытаются потушить огонь.

В лагере российских военных вблизи украинской границы вспыхнул пожар.

Читайте такжеВ Кремле рассказали, сколько еще российская армия пробудет у границ УкраиныОб этом говорится в сюжете ТСН.

Видео, где горит огромный шатер и люди в военной форме, ругаясь, пытаются потушить огонь, опубликовано в "ТикТок".

Один из героев видео говорит, что немного обгорел.

Пользователь, который выложил ролик, отметил местом пожара Богучар, что на юге Воронежской области неподалеку от границы Украины. Именно там расположен полигон, куда неделю назад российская армия начала стягивать свои силы.

Стягивание войск РФ к границе Украины

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Автор: Катерина Комолова