Враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры Украины.

В последнее время оккупанты используют для атак против Украины до 100 высокоточных дальнобойных ракет в месяц, что в 4 раза меньше, чем в начале широкомасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, озвученные в эфире телемарафона, относительно использования врагом ракет в последние месяцы и возможные сценарии на осень-зиму.

"По статистике даже смотрим, до 100 ракет в месяц примерно они и используют для атак против нашего государства", - сказал Игнат.

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По его словам, враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры Украины. При этом может использовать как высокоточное вооружение, так и старые ракеты, а также ударные БПЛА.

"Мы видели отчет разведки, сколько этих ракет и каких типов они изготавливают за месяц и сколько имеют сейчас в наличии. Недавно представитель ГУР говорил о цифре 585 - это всех вместе и баллистических, и крылатых. Это имею в виду высокоточное дальнобойное оружие", - отметил он.

Игнат подчеркнул, что враг может использовать для ударов и старые советские ракеты, такие как Х-22, возможно и С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям, то есть туда, куда могут достигать эти ракеты.

"Те, что есть у врага высокоточные, дальнобойные – возможно будут использоваться. Но все же видимо больше враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА, типа "Шахед", потому что у них уже сейчас есть возможности их у себя складывать. Поэтому будут видимо наращивать именно "Шахеды", - сказал Игнат.

Он добавил, что против "Шахедов" довольно эффективно работают немецкие Gepard.

"А поскольку "Рамштайн" в Германии, то хотелось бы, что и Gepard, и производство снарядов для них было наращено. Уже мы видим, что Германия возобновила производство боеприпасов и это очень важно, потому что большая интенсивность боевой работы украинских Сил обороны. Ожидаем от "Рамштайна" не только заявлений, но и действий, чтобы мы имели больше средств противовоздушной обороны. Германия одна из ключевых стран, которые помогают нам в этом. Мы знаем системы и IRIS-T", - отметил представитель Воздушных сил.

Запасы ракет в РФ

Как сообщала украинская разведка, Россия производит десятки крылатых ракет "Калибр" в месяц, но это не позволяет восстановить их запасы.

В ISW отмечали, что российская промышленность не способна массово производить высокоточное дальнобойное оружие.

В конце августа Зеленский заявил, что Россия суммарно использовала против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов.

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