Абсолютное большинство из них были применены по гражданским объектам.

За время полномасштабного вторжения Россия использовала против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"За время от 24 февраля прошлого года, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации, агрессор использовал против Украины уже более 6,5 тысяч ракет и более 3,5 тысяч ударных дронов, в том числе иранских дронов, "шахедов", - сообщил он.

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Зеленский добавил, что абсолютное большинство из них были применены по гражданским объектам, а не по военным.

Россия запускает ракеты по мирным городам Украины

Как сообщал УНИАН, днем 19 августа Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, где в это время находилось много людей. Попадание произошло в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие. В результате удара погибли семь человек, среди которых 6-летняя девочка. Количество раненых составляет уже 156.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что российская ракета, запущенная по Чернигову, была настроена на максимальное поражение на открытой местности.

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