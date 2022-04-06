За все время полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили и захватили 676 российских танков.

Украинская армия превратила в металлолом огромное количество русских танков. Этой техникой можно было бы вооружить несколько европейских стран.

Как говорится в сообщении Минобороны Украины, за все время полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили и захватили 676 российских танков. Это почти на 200 единиц больше, чем состоит на вооружении в шести европейских государствах вместе взятых.

Минобороны сравнило потери российских танков с вооружением Венгрии, Австрии, Словакии, Чехии, Хорватии и Словении. Они имеют в наличии столько единиц такой техники:

Венгрия – 176 танков.

Чехия - 116 танков.

Хорватия – 72 танки.

Австрия - 52 танка.

Словения – 44 танки.

Словакия – 20 танков.

Итак, вместе эти государства имеют 480 танков. Зато ВСУ уже уничтожили почти на 200 российских танков больше.

"И останавливаться они точно не собираются, пока российская нечисть не уберется из Украины", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что один украинский танк вступил в бой с вражеской колонной. Украинским танкистам удалось уничтожить несколько единиц российской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: