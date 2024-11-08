Украинские операторы БПЛА могли не знать, что наносят удар FPV-дроном непосредственно по генералу у линии фронта.

Российского генерал-майора Павла Клименко, который является организатором пыточной, могли ликвидировать случайно.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак в эфире Радио NV.

"Это не была какая-то операция ГУР или Службы безопасности Украины, сами россияне сообщают о том, он стал жертвой удара украинского FPV-дрона. Он и его команда, которые ехали на мотоциклах где-то вблизи линии разграничения. Я предполагаю, что он не имел на спине или на плечах генеральской звезды, чтобы украинские операторы БПЛА увидели российского генерала. Я думаю, что это произошло случайно. Но, тем не менее, результат есть", - поделился Ступак.

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Эксперт отметил, что не важно, целились ли в российского генерала целенаправленно, потому что главное, что его уже нет в живых.

Ступак добавил, что ликвидация высокопоставленного российского военного - это большой плюс для Украины.

Павел Клименко - что о нем известно

Напомним, что по данным российских СМИ, именно солдаты пятой отдельной мотострелковой бригады, которой руководил генерал Павел Клименко, пытали и впоследствии убили американца Рассела Бентли. При этом он с начала войны воевал за боевиков "ДНР". Также оккупанты запытали до смерти россиянина Владимира Фролова, которого мобилизовали на войну против Украины с третьей группой инвалидности.

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