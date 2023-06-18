Экипаж танка бросился врассыпную.

Вооруженные силы Украины показали, как эпично уничтожают вражеские танки. Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Оперативный ВСУ".

"Минуснули Т-80. зачем они постоянно бегают? Все равно же подохнут, но потными!", - шутят на канале и отмечают, что на видео можно увидеть еще два догорающих танка.

Как видно из видео, вражеский Т-80 пытался убежать от неминуемой судьбы, но эта попытка была неудачной, ВСУ метко его подбивают, а экипаж танка разбегается в разные стороны.

Также на видео показан момент уничтожения еще одного вражеского танка, а также еще один - уже подбитый и брошенный.

Россия теряет танки в огромных масштабах

Как сообщал военно-политический эксперт Александр Коваленко, по задокументированным данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 486 танков Т-80 всех модификаций, а по незарегистрированным данным, эти потери превысили 650 единиц.

Как сообщал The Guardian, российские войска на фоне контрнаступления ВСУ сталкиваются с жесткой нехваткой танков, это подтверждает российское командование, пытаясь изо всех сил увеличить производство бронетехники.

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