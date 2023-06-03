На хранении в России находится до 3 тысяч танков Т-80 разных модификаций, отметил обозреватель.

Утром 3 июня сеть облетели фото эшелона, на котором везут российские танки Т-80БВ в удручающем состоянии на ремонтный завод, для восстановления и отправки в зону боевых действий в Украину.

Как отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко, по задокументированным данным, за все время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска потеряли 486 танков Т-80 всех модификаций. Согласно незадокументированным данным, эти потери превысили 650 единиц. При этом, по состоянию на 24 февраля 2022 года у России было около 450 боеспособных Т-80.

"Согласно открытым источникам, на хранении в России находится до 3 тысяч танков Т-80 разных модификаций, но лишь 20% из них пригодны к восстановлению до боеспособного уровня. Остальные, в большинстве, либо вовсе непригодны к восстановлению, либо требуют капитального ремонта", - добавил эксперт.

Коваленко оценил, что попавшие на фото танки - из запасов, которые сложно отнести к категории относительно быстрого восстановления.

Потери России в Украине на 3 июня - данные Генштаба

Напомним, как писал УНИАН, общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 209 470 человек личного состава.

По информации Генерального штаба ВСУ, за последние сутки украинские защитники ликвидировали 560 российских захватчиков.

Кроме того, на поле боя в Украине Россия еше потеряла: 3829 танков, 7502 боевых бронированных машин, 3533 единицы артиллерии, 582 реактивных систем залпового огня, 342 единиц ПВО.