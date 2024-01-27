На Авдеевском направлении враг совершил почти 30 атак.

За прошедшие сутки, 26 января, между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 98 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении враг совершил 13 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, но успеха не имел.

На Лиманском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 8 атак захватчиков вблизи Тернов и Торского Донецкой области. В то же время на Бахмутском направлении противник совершил 11 безрезультатных атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в ведомстве.

На Марьинском направлении бои велись возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 14 атак. На Шахтерском направлении враг предпринял попытку штурма в районе Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении ВСУ отбили 6 атак россиян севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Работиного.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как писал The Spectator, Украина ведет одновременно две войны против России. Одна-непосредственно на линии фронта. Другая-на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит больше всего вреда оккупантам.

В то же время россияне наращивают использование химического оружия в Украине. РФ пытается оценить международную реакцию на применение химического оружия в Украине, чтобы расширить тип оружия, которое используют оккупанты.

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