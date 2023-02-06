В нашей стране ликвидирован командир полка российских мобилизованных, отметил офицер ВСУ.

В Украине ликвидировали российского генерала в отставке, который командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Уничтожен генерал Дмитрий Ульянов, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram. "…успешно демобилизирован: генерал-майор (или полковник) в отставке, бывший командир 98 ВДД (воздушно-десантная дивизия - Ред.), командир полка мобилизованных из Татарстана Дмитрий Ульянов", - подчеркнул он.

По данным "Штирлица", в нашей стране ликвидирована еще "пачка" вражеских офицеров, в том числе много старших лейтенантов и командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 4 танковой дивизии майор Александр Швецов.

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"…успешно демобилизирован: командир ГСАДн 4 ТД майор Александр Швецов", - говорится в сообщении защитника Украины.

"Штирлиц" добавил, что на украинской земле также уничтожены трое вражеских старших лейтенантов: Максим Зощук, Нариман Салахов и Павел Горошников.

Ситуация на фронте в Украине сейчас - что нужно знать

По сведениям Генштаба ВСУ, россияне сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на ряде направлений: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Новопавловском.

На Донбассе в течение прошедших суток защитники Украины отразили вражеские атаки в районе ряда населенных пунктов, в том числе возле Бахмута. Враг несет огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 132 тысячи 160 оккупантов.

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