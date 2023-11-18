Среди них - коптеры и БПЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы.

На самые горячие участки фронта военным распределят более двух тысяч украинских беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер-минстр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

"Передали силам логистики 2000+ украинских беспилотников от государства. Генштаб распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта. В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них - коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы", - заявил он.

Федоров подчеркнул, что дроны помогут поражать вражеские позиции и технику. Он также отметил, что все БпЛА закупили в рамках государственной программы.

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"Только на прошлой неделе беспилотниками поражено 39 танков, 57 орудий, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов. Это минус миллионы долларов у россиян", - добавил чиновник.

Армия дронов-что известно

Как сообщал УНИАН, проект "Армия дронов" начали летом прошлого года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

В этом году на эти нужды выделили 40 миллиардов гривень из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривень.

В начале октября стало известно, что на фронт отправили почти 2 тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом.

Также на фронт ВСУ передали более 200 украинских ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе "Армия дронов", которые помогут воинам держать оборону и контратаковать.

По словам Федорова, Heavy Shot имеют устойчивую к действию РЭБ систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.

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