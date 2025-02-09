Благодаря усилению системы ПВО Украины существенно сократилось количество самолетов, которые использовала Россия, отметил Богдан Долинце.

Большая часть российских пилотов с существенным боевым опытом за три года войны в Украине фактически уже уничтожена, заявил эксперт по авиации Богдан Долинце в эфире Киев24.

"Пилоты, которые были готовы к более высокому риску, к выполнению более сложных задач, они фактически на сегодняшний день утилизированы", - сказал он.

По его словам, оставшиеся пилоты пытаются увиливать от опасных миссий:

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"Те пилоты, которые остаются, они понимают все существующие риски, и, конечно, они пытаются не браться за те задания, где есть высокий риск для жизни, и избегать таких миссий".

Также Долинце акцентировал, что благодаря усилению системы ПВО Украины существенно сократилось количество самолетов, которые использовала Россия. Вместе с тем, как предупредил эксперт, в распоряжении россиян еще около 1000 боевых самолетов.

Потери врага на 9 февраля 2025 года - данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 849 320 человек личного состава. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1 460 оккупантов.

Также Россия потеряла не менее:

танков - 9 992 (+11);

боевых бронированных машин - 20 797 (+20);

артиллерийских систем - 22 844 (+24);

РСЗО - 1273 (+2);

средств ПВО - 1056 (+0);

самолетов - 370 (+1);

вертолетов - 331.

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