Большая часть российских пилотов с существенным боевым опытом за три года войны в Украине фактически уже уничтожена, заявил эксперт по авиации Богдан Долинце в эфире Киев24.
"Пилоты, которые были готовы к более высокому риску, к выполнению более сложных задач, они фактически на сегодняшний день утилизированы", - сказал он.
По его словам, оставшиеся пилоты пытаются увиливать от опасных миссий:
"Те пилоты, которые остаются, они понимают все существующие риски, и, конечно, они пытаются не браться за те задания, где есть высокий риск для жизни, и избегать таких миссий".
Также Долинце акцентировал, что благодаря усилению системы ПВО Украины существенно сократилось количество самолетов, которые использовала Россия. Вместе с тем, как предупредил эксперт, в распоряжении россиян еще около 1000 боевых самолетов.
Потери врага на 9 февраля 2025 года - данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 849 320 человек личного состава. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1 460 оккупантов.
Также Россия потеряла не менее:
- танков - 9 992 (+11);
- боевых бронированных машин - 20 797 (+20);
- артиллерийских систем - 22 844 (+24);
- РСЗО - 1273 (+2);
- средств ПВО - 1056 (+0);
- самолетов - 370 (+1);
- вертолетов - 331.