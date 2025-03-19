РФ за три месяца потеряла 100 тысяч солдат, но этого мало для победы Украины, - Forbes

Россия постепенно теряет возможность осуществлять масштабные наступательные операции из-за недостатка хорошо подготовленных войск.

В течение трех месяцев Россия потеряла 100 000 военных убитыми или тяжело ранеными, но этого может быть недостаточно для достижения победы Украины, пишет Forbes.

В декабре 2023 года Министерство обороны Эстонии считало, что Украине будет под силу изменить ход войны, если она уничтожит или ранит 100 000 российских солдат в 2024 году. Однако за прошлый год украинские войска фактически уничтожили или покалечили около 200 000 российских военнослужащих - вдвое больше прогноза эстонцев.

Потери России в 2025 году выросли еще больше. По словам генерала Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ, только за первые 10 недель этого года Россия потеряла еще 100 000 военных.

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Однако, пока рано утверждать, могут ли эти огромные потери ударить по готовности России к продолжению войны, как предполагало эстонское министерство. Большие потери Украины также могут повлиять на общую ситуацию.

По оценкам эстонских экспертов, чтобы Украина победила Россию, ей нужно уничтожить больше хорошо обученных военных, чем может заменить российская система военной подготовки, что приведет к постепенному коллапсу России. Как пояснили в Минобороны Эстонии, "российская система обучения может быть подвергнута давлению и разрушена путем постоянного и усиленного истощения российских подразделений в Украине, заставляя новомобилизованный персонал преждевременно отправляться на театр боевых действий".

Тренировочные базы России могут готовить около 130 000 новых военных каждые шесть месяцев, поэтому украинские командиры должны стремиться уничтожить или ранить 50 000 россиян за тот же период, чтобы разрушить российскую систему подготовки. Если украинские войска достигнут этого результата, это может заставить Россию заменять потерянных солдат менее подготовленными, что в результате ухудшит качество российских войск.

С точки зрения положительных новостей для Украины, по оптимистичным оценкам, за 2022 и 2023 годы украинские войска уничтожили или ранили 315 000 российских солдат, что составляет 172 000 потерь в год. Однако, учитывая скорость потерь, в 2024 году эта цифра значительно возросла, достигнув 210 000 постоянных потерь - включая погибших, тяжело раненых или дезертиров.

Несмотря на эти большие потери, российская армия все еще не распалась. Это может быть следствием того, что Россия развернула свои лучшие войска для успешной операции на востоке Украины. Однако, возможно, это также указывает на то, что Россия постепенно теряет возможность осуществлять масштабные наступательные операции из-за недостатка хорошо подготовленных войск, как предсказывали аналитики в Эстонии.

И все же, некоторые эксперты указывают, что истощение обеих армий может привести к "тупику", когда обе стороны устают от постоянных боев, и ни одна из них не может совершить решающий удар. Это может быть выгодно России, поскольку, по словам аналитиков Frontelligence Insight, "у России есть гораздо большая мобилизационная база, а ее система вербовки лучше". В Украине же существует проблема с мобилизацией, что может создать определенный дисбаланс.

Для того, чтобы продолжить успешно вытеснять российскую армию, Украине нужно было бы увеличить уровень поддержки со стороны союзников, чтобы иметь возможность истощить Россию более эффективно. Однако, как указали аналитики, такая поддержка, которая может изменить ход войны, вряд ли придет от Соединенных Штатов, поскольку их политика, в частности при президентстве Дональда Трампа, склоняется к сближению с Россией.

Единственная реалистичная перспектива - это Европа, но, несмотря на заявления ведущих европейских государств об увеличении помощи Украине, эти разговоры не дают достаточного результата в реальном боевом контексте.

Война в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что ни одно украинское подразделение на Курщине не попало в окружение. По его словам, украинские войска "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию".

Также в DeepState сделали заявление относительно ситуации в Торецке. Аналитики отметили, что российская армия продолжает давить на украинских военных и провела ротацию и завела туда новые подразделения.

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