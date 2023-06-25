Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки выполнили 1093 огневых задач на одном из направлений.

На Таврическом направлении фронта в Украине потери России убитыми и ранеными за сутки составили почти три роты, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1093 огневых задач", - отметил он.

По информации Тарнавского, уничтожены 16 единиц военной техники россиян: танк, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", гаубица 2А65 "Мста-Б", РСЗО БМ-27 "Ураган".

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Кроме того, бойцы ВСУ разнесли пять складов боеприпасов российских войск.

Потери России в Украине на 25 июня - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие потери России в Украине по состоянию на 25 июня предварительно составили 224 630 человек личного состава.

Сообщалось, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 720 российских захватчиков. Кроме того, были уничтожены еще 4 единицы спецтехники противников, столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн и 41 крылатая ракета, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 средства противовоздушной обороны, 5 реактивных систем залпового огня, 19 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины и 6 танков.