Уничтожен также заместитель командира полка, сообщил защитник Украины.

В ходе полномасштабной войны потери российской армии в Украине среди офицеров подскочили - ликвидированы, в частности, майор, командир мотострелкового батальона Николай Дюба и "герой" российской пропаганды, капитан Алексей Уточкин, который командовал зенитной ракетной батареей "Бук-М3".

Российским "грузом 200" стали также два младших лейтенанта - Дмитрий Масленников и Жаргал Дашиев, и старший лейтенант Валерий Сидоров, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram.

"…успешно демобилизированы: …заместитель командира полка подполковник Ким Роман; …капитан 3 ранга Заборцев Илья; офицер… Базарнов Артем", - отмечается в сообщении воина.

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Оккупанты пытаются двигаться вперед на нашей территории на ряде направлений, в том числе на Бахмутском, и получают достойный отпор. Заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко говорил, что у захватчиков на этом направлении нет сил для того, чтобы осуществить крупное наступление.

Россияне уже понесли огромные потери в Украине. Общие потери РФ на 18 апреля 2024 года составляют приблизительно 456 960 оккупантов. Россия, в том числе потеряла 7 196 танков и 13 835 боевых бронированных машин.

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