Украинские воины нанесли удар по вражеской цели одной из новейших разработок, отметили в ССО.

Впервые в истории поражена новейшая станция связи российских захватчиков Р-416ГМ.

Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram. Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ. Отмечается, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

"По вражеской цели наши операторы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что станция Р-416ГМ является первой, которую украинские военные поразили за время войны.

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Как сообщал УНИАН, российская радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области не будет работать минимум полгода после удара украинского дрона. "Птичка" поразила эту цель, пролетев 1800 километров.

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