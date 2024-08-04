Россияне понесли как военные, так и финансовые потери в результате поражения подводной лодки.

Поражение Силами обороны Украины российской подводной лодки во временно оккупированном Крыму - это безусловное достижение Киева, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Безусловно, это достижение. Потери там военные, финансовые и экономические. Но в первую очередь боевые, поскольку он может быть носителем четырех крылатых ракет "Калибр". И мы видим, что с учетом того, что они их модернизируют - это серьезное оружие", - сказал Романенко в эфире "Radio NV".

Также, генерал-лейтенант отметил стратегию Сил обороны, благодаря которой Украине удается поражать все больше целей на территории временно оккупированного полуострова.

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"С военной точки зрения хотел бы обратить внимание на то, как это реализуется. Идет воздействие, поражение систем ПВО. Это может быть различными средствами, как ракетными комплексами ATACMS, "Нептун", ударными БПЛА. А в завершение наращиваются усилия и поражается выбранный объект. Такое последовательное обеспечение более эффективных действий. И это дает свои успехи - в последние месяцы мы видим, как это эффективно. Причем не только на объектах в Крыму, но и на объектах на территории РФ", - добавил Романенко.

Поражение российской подводной лодки: что известно

Накануне Генштаб сообщил, что в результате успешных ударов Сил обороны Украины по временно оккупированному Крыму в ночь на пятницу, 2 августа, в порту Севастополя была поражена подводная лодка ЧФ РФ "Ростов-на-Дону".

По мнению Forbes, если затопление подтвердится, это будет "крайне неудобная потеря" для Черноморского флота РФ и "чрезвычайный позор" для самой подводной лодки, которую только что отремонтировали после предыдущего удара 11 месяцев назад.

Между тем аналитик CNN отмечает, что если поражение подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

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