Подлодку лишь недавно спустили на воду после ремонта от предыдущего удара в сентябре прошлого года.

Генштаб ВСУ сообщил о нанесении 2 августа успешного удара по подводной лодке класса Kilo "Ростов-на-Дону" в Севастополе, в результате которого она затонула.

Как пишет Forbes, спутниковые снимки последствий предполагаемой атаки пока четко не позволяют проанализировать ущерб от ракетного удара. Однако если затопление подтвердится, это будет "крайне неловкая потеря" для Черноморского флота РФ и "чрезвычайный позор" для самой подлодки, которую только что отремонтировали после предыдущего поражения 11 месяцев назад.

Forbes напоминает, что 13 сентября прошлого года бомбардировщик Су-24 ВВС Украины выпустил, вероятно, британские крылатые ракеты Storm Shadow по Севастополю, поразив Ростов-на-Дону и соседний десантный корабль, пока оба судна находились в сухом доке на техобслуживании. Фотографии последствий налета показали обширные внутренние и внешние повреждения.

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Россияне проводили ремонтные работы "Ростова-на-Дону", полные решимости вернуть опустошенное судно на передовую, даже когда остальная часть Черноморского флота отступила из крымских портов и передислоцировалась в порты на юге России.

К этому лету подводная лодка осталась практически единственнной в Севастополе. Ее корпус был залатан, и в июне она покинула сухой док для предварительных испытаний в гавани.

"Эти испытания могли продолжаться, когда украинцы во второй раз нацелились на Ростов-на-Дону — возможно, с помощью еще одной ракеты Storm Shadow или, возможно, с помощью аналогичной французской ракеты SCALP-EG или ракеты местного производства "Нептун", - пишет Forbes.

Генштаб заявил о потоплении российской подлодки

Согдасно сообщению, 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму. В результате ударов существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф", а подводная лодка затонула.

"Росстов-на-Дону" является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". Был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Ранее, 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

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