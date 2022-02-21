За выходные в результате обстрелов погибли двое военных, ранены семь, зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры.

Полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов оккупационными войсками территорий вблизи 32 населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщает Отдел коммуникации местной полиции, начато досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), 258 (террористический акт).

Как отмечается, в течение выходных в результате обстрелов погибли двое военнослужащих, ранены 7. Зафиксировано 31 повреждения домов и объектов инфраструктуры.

Незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи городов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Светлодарск, Железное, а также ряда сел и поселков - Старогнатовка, Гранитное, Луганское, Победы, Новогнатовка, Северное, Опытное, Пески, Тарамчук, Новотроицкое, Павлополь, Южное, Новолуганское, Нью-Йорк, Новогригорьевка, Трудовское, Николаевка, Богдановка, Мемрик, Новомихайловка, Мироновский, Майское, Новоселовка, Водяное, Шумы, Зайцевое, Чермалык.

В результате обстрелов в Марьинке и Красногоровке повреждены линии электропередач. Отмечается, что вторые сутки Красногоровка находится без света, тепла, воды, есть перебои со связью.

Силами военно-гражданской администрации, ГСЧС и полиции организован пункт обогрева для граждан на базе школы №5. Здесь можно получить помощь, зарядить телефоны и тому подобное. Местные власти решили перевести учебные заведения на дистанционное обучение.

В селе Новогнатовка повреждено здание школы, которое временно не работает. В селе Николаевка повреждено здание насосной станции.

Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают местным жителям.

Как сообщал УНИАН, с 17 февраля российские оккупационные силы начали массированные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе и населенных пунктов с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также на Луганщине вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

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