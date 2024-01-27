Ударным дронами пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили наблюдательный пункт россиян и вражескую технику.

В Харьковской области украинские пограничники продолжают уничтожать технику и позиции российских оккупантов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

Отмечается, что на кадрах показана работа пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

"Уничтожают наблюдательный пункт оккупантов и вражескую технику", - говорится в подписи к видео.

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Вечером в субботу, 27 января, в Харькове, Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали Полтавскую область ракетами, работала ПВО. При этом было попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что вызвало пожар.

Также УНИАН сообщал, что авиация и ракетчики разбили несколько складов боеприпасов оккупантов. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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