Оккупанты обустроили на аэродроме одну со своих военных баз.

В оккупированном Мелитополе прогремели три громких взрыва в районе аэродрома.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну с военных баз. Ожидаем подробностей", - написал он. Видео дня

Ранее стало известно, что российские оккупанты в спешке едут из села Новониколовка, расположенного в 50 километрах от Мелитополя на фоне успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях.

Напомним, российские оккупационные войска ворвались на нашу землю рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль Мелитополь, однако против них выступили партизаны. В городе не раз были взрывы.

13 августа сообщалось, что партизанам удалось уничтожить железнодорожный мост в районе города.

16 числа Иван Федоров поделился, что в Мелитополе в районе подстанции было зафиксировано два взрыва. По предварительным сведениям, поврежден транзитный кабель. Остановилось вещание эфирного телевидения, которое также находится под контролем оккупантов.

Ранее Иван Федоров так же назвал причину быстрого захвата Мелитополя оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: