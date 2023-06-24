Сейчас спасатели разбирают завалы на разрушенных этажах многоэтажки.

Под завалами на поврежденных этажах многоэтажки в Соломенском районе столицы еще могут быть люди.

Сейчас спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что сейчас известно о трех погибших и 11 раненых, из которых двоих - госпитализировали.

По словам мэра, всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали.

Кличко добавил, что во дворе многоэтажки много поврежденных автомобилей, его периметр перекрыт. "Все службы работают на месте", - уточнил он.

Ракетный удар по Украине 24 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня российские террористы совершили очередную атаку по Украине. В частности, удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

Украинские военные сбили все 40 запущенных оккупантами крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".

Обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе столицы, разрушив квартиры на нескольких этажах. На месте попадания начался пожар, который к утру потушили.

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