В оккупированной части Запорожской области у россиян становится всё хуже с логистикой.

Вблизи оккупированного Мелитополя взорван железнодорожный мост, которым пользовались российские оккупанты. При этом, вероятно, погибли российские военные, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"Поражена крупная военная цель на оккупированной Мелитопольщине. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS по мосту возле села Светлодолинское Мелитопольского района", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что в результате у россиян есть потери в технике и живой силе.

Видео дня

"Вероятно в момент "прилета" по путепроводу перевозили военный груз. Рядом с селом Долинским проходит железнодорожная магистраль, которую российские фашисты используют для снабжения своих войск", – пишет издание.

Глава оккупационной администрации подконтрольных России районов Запорожской области Владимир Рогов подтвердил факт удара по мосту. При этом он заявил, что в результате якобы пострадали гражданские – пятеро убиты, четверо ранены.

Важно отметить, что Генштаб ВСУ данную информацию пока не комментировал. Никаких фото и видео с места событий также нет.

Война в Украине – ситуация на фронте

В воскресенье, 29 января, российские оккупанты осуществили массированный обстрел Херсона. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Также было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники.

Кроме того, вражеские войска сегодня обстреляли Черниговскую область из артиллерии и минометов. Зафиксировано более 10 прилетов. Информации о пострадавших нет.

По данным Генштаба, за предыдущие сутки украинские военные уничтожили около 650 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения ликвидированы уже около 126 160 российских захватчиков.

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