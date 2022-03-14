Уничтожен также и штаб с руководством оккупантов.

Под Мелитополем украинская артиллерия уничтожила около 200 единиц техники оккупантов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин), была полностью разбита нашей артиллерией", - написал он в Telegram.

По словам Геращенко, уничтожен также и штаб с руководством оккупантов.

Также об уничтожении вражеской техники сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченной и взятой в окружение - это лучший подарок! Слава ВСУ", - написал он.

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