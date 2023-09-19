В частности, украинские ракетные войска поразили пункты управления, склад боеприпасов и различную военную технику российских оккупантов.

Силы обороны Украины за текущие сутки успешно "поджарили" места сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - отмечается в сводке.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.

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Удары россиян по украинцам

Как отметили в Генштабе, сегодня Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БПЛА типа "Shahed-136/131".

"По уточненной информации противовоздушной обороне было уничтожено 28 из 31 "Шахедов" по маршруту следования в южных, центральных и западных областях Украины. От циничного ракетного удара баллистической ракетой "Искандер-М" пострадало мирное население города Кривой Рог Днепропетровской области", - сказано в сводке.

"В целом, в эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что сейчас в районах освобожденных Андреевки и Клещиевки продолжаются бои за их удержание. Россияне хоть и истощены, однако они способны возобновить наступление после восстановления сил.

Между тем, на юге за прошедшие сутки украинские военные в очередной раз мощно ударили по российским позициям, в результате чего были ликвидированы более 20 захватчиков и уничтожено кучу их техники.

В целом, по данным Генштаба, в течение предыдущих суток на украинской земле было ликвидировано 520 российских оккупантов. Общие боевые потери среди личного состава захватчиков выросли до 273460 человек.

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