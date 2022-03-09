Мужчин, вступивших с ними в спор, как утверждают местные, расстреляли.

В Чернобаевке Херсонской области российские захватчики стреляли по гражданским.

Об этом Радио Свобода рассказали местные жители.

Россияне разграбили сельский магазин и похитили алкоголь. В состоянии опьянения террористы открыли огонь по домам людей.

Мужчин, вступивших с ними в спор, как утверждают местные, расстреляли. Точное количество погибших неизвестно. Люди в селе напуганы, сейчас в основном прячутся в подвалах.

Издание обращает внимание, что 7 марта командование морской пехоты заявило об уничтожении украинской армией более 30 российских вертолетов на аэродроме в Чернобаевке.

С начала войны России против Украины террористы обстреливают жилые кварталы и бомбят мирные города. За все время широкомасштабных боевых действий в результате оккупанты убили более 470 гражданских и еще более 800 человек ранили.

Из-за постоянных огневых провокаций и обстрелов многие временно захваченные населенные пункты остаются в фактически заложниках россиян. Террористы не разрешают эвакуацию населения и блокируют поставки гуманитарной помощи.

По данным украинских спецслужб, российское командование приказало своей армии стрелять по мирным жителям.

Уже четыре европейские страны начали расследование российских военных преступлений.

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