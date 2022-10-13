Россияне применяют иранские дроны-камикадзе, которые не только дольше летят, но и могут менять маршрут.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему воздушные тревоги в Украине могут длиться дольше.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона 12 октября.

По его словам, воздушные тревоги, которые были объявлены вечером 12 октября во многих регионах страны продолжались дольше, потому что русские запустили иранские дроны-камикадзе. Они не только дольше летят, но и могут менять маршрут.

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"Очевидно, что работают дроны-камикадзе, именно те дроны, которые недавно завезли на территорию Беларуси. Почему так долго тревога, сразу объяснить нашим жителям, это западные области, в том числе и Винницкая область и другие. Потому что, собственно скорость дрона не является высокой 120-150 км/ч. и он вроде долго летит, может менять вправо-влево, тоже как-то корректироваться маршрут, который ему заложили. Таким образом тревога будет несколько длиннее", - пояснил Игнат.

Россия бьет по Украине дронами Shahed-136: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты продолжают завозить в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

Также, 11 октября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщал что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 вражеских БПЛА Shahed-136.

12 октября по сообщению службы связей с общественностью воздушного командования "Юг" На Николаевщине украинские зенитчики сбили 9 дронов-камикадзе.

Кроме того, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщал, что в небе над Винницкой областью, силами противовоздушной обороны Украины были сбиты два вражеских дрона-камикадзе.

Также, Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало, что возле Винницы украинский истребитель потерпел крушение, пилот катапультировался.

Справка УНИАН. В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

При этом иранские власти официально отрицает продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны.

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