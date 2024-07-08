Сейчас украинские защитники имеют более приоритетные цели, считает Александр Мусиенко.

В прошлом году Украина наносила дронами по Москве для поднятия украинского морального духа и деморализации оккупантов, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Москва на сегодняшний день очень хорошо прикрыта системами противовоздушной обороны. Соответственно, чтобы их проходить, надо применять больше средств. Только для того, чтобы отвлечь внимание ПВО, надо нам значительное количество дронов применить. И поэтому здесь возникает закономерный вопрос - не целесообразнее ли нам их направлять на склады в Воронежской области, завод под Тамбовом или завод ВПК на другой местности", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что подобные удары имеют более высокую результативность и Украина таким образом может сохранить большее количество дронов для дальнейших атак.

Видео дня

"Пока стоит концентрироваться на целях, на которых концентрируются наши Силы обороны в разных уголках территории РФ. Начиная от приграничья - Краснодарский край, Курская область, Белгородская. И заканчивая Татарстаном и тому подобное. Целей очень много. И если на завод, где есть 2000 человек, они не выходят на работу, то это тоже деморализующий фактор", - добавил Мусиенко.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне Мусиенко объяснил, каким образом Украина увеличила количество атак вглубь территории России. В частности, он отметил, что РФ начала массово перемещать свои системы ПВО из тыловых районов страны, что открыло новые возможности для Украины.

По мнению Financial Times, использование беспилотных летательных аппаратов в войне в Украине стремительно возросло за последние два года. Это стремительное распространение новой мощной технологии на поле боя расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где долгое время доминировали крупные подрядчики.

Вас также могут заинтересовать новости: