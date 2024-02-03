Судна противника вынуждены быстро подплывать к берегам Севастополя, загружать одну ракету и убираться, отметил украинский офицер.

Российские корабли-ракетоносители Черноморского флота отрезаны от пока еще подконтрольного РФ города Севастополь, в котором находится их основная логистическая база в Черном море.

Вражеские корабли вынуждены быстро подплывать к берегам Севастополя, "быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться", рассказал спикер Военно-морских сил Украины - капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. "Их (ракетоносители РФ, - Ред.) отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное - "Калибры" (крылатые ракеты, - Ред.) остались в Севастополе", - подчеркнул он.

По словам Плетенчука, можно констатировать, что работа ЧФ РФ, если не полностью парализована, то "очень усложнена". Спикер ВМС ВСУ добавил, что в российском городе Новороссийск, куда корабли Черноморского флота "сбежали" после ударов по территории Крыма, проблему с загрузкой ракет так и не решили.

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Украинские воины уже отлично "подкоротили" российский флот, в частности, ликвидированы флагман - ракетный крейсер "Москва", большой десантный корабль "Новочеркасск", одна подводная лодка, а также "Ивановец" - катер, который тоже являлся носителем ракет. Президент Владимир Зеленский уже раскрыл важные детали уничтожения "Ивановца" и наградил украинских разведчиков, которые принимали участие в спецоперации.

Эксперт немецкой газеты-таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке подсчитал, что украинской стороне уже удалось потопить пятую часть ЧФ России.

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