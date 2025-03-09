Многие из них настроены очень патриотично, говорит военный.

Добровольцы, которые присоединились к армии из мест лишения свободы, в основном проявляют себя максимально положительно. Об этом рассказал украинский военный, командир 1-й роты 2 ШБ 3 ОШБр с позывным "Мося" в интервью TSN.ua.

"Я всеми максимально доволен. Многие из них по-искреннему очень патриотически настроены", – акцентировал он.

По словам военного, конкретно в его бригаде бывшие осужденные не участвуют в боях как отдельное подразделением. Хотя в некоторых бригадах сформировались батальоны под названием "Шквал" – воюют они отдельно.

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"Мы сделали по-другому. У нас юридически так же существует батальон "Шквал", но все эти люди прикомандированы к обычным пехотным батальонам. Они живут в таких же условиях, как мы, тренируются вместе с нами, воюют с нами", – добавил "Мося".

Бывшие заключенные на войне

В рядах Сил обороны Украины воюют тысячи бывших заключенных, которые добровольно решили присоединиться к войску. Многие из них ушли на фронт не ради амнистии. Одно из западных СМИ рассказывало о мужчине, который потерял родных в Мариуполе. Поэтому он пошел на фронт по двум причинам: хочет отомстить россиянам, которые убили нескольких членов его семьи, а также после почти половины своей жизни за решеткой – изменить свой путь.

Примечательно, что военные из числа бывших заключенных воевали и на Курщине. Они входят в состав бригады регулярных вооруженных сил, однако их подразделение под названием "Шквал" действует отдельно от других. В рядах "Шквала" воюют около 100 заключенных.

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