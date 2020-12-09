Вознаграждения также предусмотрены для командующего ООС и командиров подразделений.

Украинским военным выплатили около 500 миллионов гривень премий за соблюдение перемирия на Донбассе.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информацию оборонного ведомства.

Выплата премий и штрафы за перемирие регламентируются приказом министра обороны Андрея Тарана от 18 сентября. Документ предусматривает, что премии платят за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья бойцов. Речь идет о непосредственном участии в боевых действиях, разведке в тылу врага, отражении атаки противника или захвате его техники. Размер премии за подобные действия - 17 тысяч гривень.

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Суммы премий для военных

За захват вражеского корабля платят до 243600 гривень, самолета - 121 800, танка - 48 720, беспилотника - 36 540.

За сохранение жизни и здоровья бойцов в зоне ООС: командующий ООС - до 18 тысяч гривень в месяц, командир взвода - 7000.

В случае нарушений со стороны подчиненных премия для командира существенно снижается. Среди нарушений - несоблюдение гигиены, суициды, открытие огня без приказа и военной необходимости. Военные, совершившие подобное нарушение, лишаются премии вовсе.

Кто был оштрафован

Сколько военных получили штрафы за открытие огня и другие проступки - в Минобороны не уточнили.

"Обобщение информации о количестве нарушений, которые стали основанием для уменьшения этого вознаграждения военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях ОНБО (обеспечения нацбезопасности и обороны, - ред.), не предусмотрено", - сказано в ответе за подписью врио командующего Объединенных сил Виктора Ганущака.

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Он также сообщает, что всего с начала перемирия, то есть с 27 июля по 1 декабря, военным за "правильные" действия выплачено вознаграждения на сумму 510,9 миллионов гривень. Кто именно получил такие средства - не указано.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Юрий Годован