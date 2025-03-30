Дикий считает, что энергетическое перемирие жизненно необходимо для России.

Россия нарушила договоренности по энергетическому перемирию, но никакой реакции США на это нет. Об этом сказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Вечер.LIVE".

Он отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский призвал США отреагировать на нарушение договоренностей РФ, которая ударила по энергетике Херсона, но реакции нет.

"Нам следует принять, что США сейчас являются союзником России. Они это публично не говорят, но все их действия свидетельствуют именно об этом. Поэтому не будет никакой реакции. А вот наша реакция абсолютно однозначна. Любая договоренность действует до тех пор, пока ее придерживаются обе стороны. Если РФ и трех дней не продержала договоренности об ударах по энергетическому сектору, то тогда и у нас связаны руки и мы имеем полное право бить по их нефтеперерабатывающим заводам", - сказал Дикий.

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Он напомнил, что именно Россия отказалась от полного перемирия на 30 дней, но предложила очень странное, которое включает разблокирование фактически их агроэкспорта через Черное море плюс снятие санкций со многих аграрных компаний и банков, которые их обслуживают и прекращение ударов именно по энергосистеме.

"Почему? Потому что им это выгодно, а нам - нет. Их удары по энергосистеме Украины конечно болезненны, но для нас это не критично. Для нас это не о проигрыше на войне, а это только о деньгах, а для РФ нефтеперерабатывающие заводы, то это их все. Мы воюем фактически с большой сумасшедшей бензоколонкой", - подчеркнул эксперт.

При этом Дикий добавил, что российская нефтеперерабатывающая отрасль - это одновременно единственный источник валюты, а также бюджет этой войны.

"А кроме того, это еще топливо для российской армии, то есть наши удары по их нефтепереработке это одно из лучшего, что мы научились делать в эту войну", - сказал он.

Дикий отмечает, что энергетическое перемирие является абсолютно асимметричным, потому что оно жизненно необходимо для России и не столь необходимо для нас.

"Мы уже обвалили более чем на четверть их нефтепереработки, а если ее обвалим более чем на половину, то это практически коллапс их экономики и острый дефицит топлива для армии", - отмечает эксперт.

Он считает, что дерзость россиян, когда они на третий день грубо нарушили то, что сами требовали, развязывает руки Украине и этим надо максимально пользоваться.

"Нам надо возобновлять удары по их энергетике, потому что это один из залогов нашей победы", - подчеркнул Дикий.

Зеленский считает, что у США уже есть основания для санкций против РФ

Как сообщал УНИАН, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал в Париже на пресс-конференции после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе, что на сегодня США уже имеют основания для применения санкций в отношении РФ, ведь она не выполняет договоренности, в частности обстреливая энергетику в Херсоне.

По его словам, на российские удары по Херсону должна быть реакция США. Однако, подчеркнул он, пока нет понимания, кто мониторит эти нарушения, поэтому Украина четко фиксирует, куда были выстрелы, что разрушено и что потеряно.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

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