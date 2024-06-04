По словам военного, на Западе до сих пор надеются на договоренности с Россией.

Западные партнеры Киева до сих пор надеются на возможность заключить договоренности с Российской Федерацией по войне в Украине. Об этом в своем Telegram написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, на Западе снова начинают обсуждать "сценарии окончания войны" - в частности, президент США Джо Байден "уже тоже делает реверансы рашке, публично отрицая необходимость вступления Украины в НАТО для сохранения мира".

"На самом деле, учитывая "молниеносную" реакцию западных стран на опасности, в том, что НАТО нас спасет от РФ - я тоже сильно сомневаюсь. Но суть этих заявлений в другом - они до сих пор надеются на договоренности с Россией, до сих пор не могут вылезти из слабой терпильской позиции. История никого ничему не научила. Отсутствие адекватной реакции на вызовы сегодня = потери и позор завтра", - резюмировал Жорин. Видео дня

"Мирные переговоры" с Россией, - последние новости

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява заявил, что его страна поддержит любое решение Киева относительно того, как должна продолжаться война. Он подчеркнул, что Украину нельзя принуждать к несправедливому мирному соглашению, поскольку в случае загнания в угол решение не будет стабильным и будет означать лишь паузу перед следующей войной.

До этого заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко высказался о мирных переговорах с Россией. По его словам, активизация наступательных действий армии оккупантов никак не должна повлиять на позиции Украины в переговорах. При этом Киеву по-прежнему нужно, чтобы террористы вывели свои подразделения со всей нашей территории.

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