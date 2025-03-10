По мнению Гетьмана, сейчас "перемирие" важнее РФ, чем Украине.

Несмотря на то, что о стремлении к миру заявляют Украина, РФ и Соединенные Штаты Америки, не следует ожидать быстрого прекращения боевых действий. Как объяснил в интервью OBOZ.UA ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, проблема в том, что планы Кремля по захвату Украины не изменились.

По его мнению, боевые действия быстро не прекратятся, и об этом говорят даже западные специалисты, среди которых - американский генерал Бен Ходжес, который выразил сомнения, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.

"Думаю, что генерал Ходжес прав. Можно также вспомнить высказывание нашего президента, которое было сказано несколько дней назад, о том, что война быстро не закончится. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы Россия прекратила боевые действия", - отмечает Гетьман.

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В то же время, по словам Гетьмана, если россияне остановят огонь, то Украина даст аналогичный ответ - прекратит огонь. И даже если это будет временная передышка, она позволит решить многие проблемы.

"Пусть это будет не мир, а временное перемирие, за это время можно решить много вопросов, с пленными и тому подобное. Мы готовы на это, но Россия на это не готова. Поэтому все эти разговоры о скором прекращении выглядят наивными", - считает майор запаса ВСУ.

Относительно заявлений президента США Дональда Трампа о скором прекращении войны, Гетьман считает, что это были лишь хорошие предвыборные обещания, далекие от реальности. Он отмечает, что если Россия не намерена прекращать агрессию, то ни одно заявление или политическое решение не сможет заставить ее остановиться.

По мнению Гетьмана, пока речь не идет о завершении войны, потому что российские планы по уничтожению Украины не изменились, несмотря на экономические трудности. Как пояснил эксперт, приостановление боевых действий сейчас больше на пользу России, чем нам. Военный также добавил, что продолжается война на истощение.

"Мы также истощаемся, и финансово, и с военной точки зрения, мы также несем потери, но у нас все-таки была поддержка США, сейчас есть поддержка европейских стран, поэтому у нас есть хоть какой-то тыл. А у россиян этого нет. Они могут рассчитывать только на собственные ресурсы, и эти ресурсы могут иссякнуть летом или до конца этого года - это прогнозировалось еще осенью прошлого года", - считает Гетьман.

На первый взгляд, прекращение войны выгодно всем сторонам: Украина стремится к миру, Трамп говорит о необходимости ее завершения, а Россия сталкивается с экономическими проблемами. Впрочем, как отметил военный, реальность сложнее.

"Ситуация очень неоднозначная. Мы стремимся остановить войну, Трамп тоже, и даже россияне в этом заинтересованы, и казалось бы, что по крайней мере перемирие должно наступить, потому что все в этом заинтересованы. Однако этого не происходит. Парадокс. Учитывая то, что происходит на линии фронта, такая остановка маловероятна", - констатирует Гетьман.

Переговоры по войне в Украине

Напомним, ранее The Economist сообщал, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины. Как пишет издание, американская сторона заявляет, что главной целью встречи является создание "основ для мирного соглашения и начального прекращения огня".

В то же время в FT узнали, что Украина предлагает США за возобновление помощи во время переговоров в Саудовской Аравии. В частности Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией по дальним беспилотникам и ракетным ударам и боевым операциям в Черном море.

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