Диктатор не согласился с предложением отложить вступление Украины в НАТО через десяток лет.

Правитель России Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда избранного президента США Дональда Трампа, относительно мира в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Путин напрямую отверг предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны.

26 декабря диктатор заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет", комментируя эту идею команды избранного президента США.

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"Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы относительно его требований на конец 2021 - начало 2022 годов. Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти", - отметили аналитики.

Трамп и Путин - последние новости

Ранее Владимир Путин заявил о своей готовности встретиться с Дональдом Трампом "в любое время". По его словам, он также готов к "переговорам и компромиссам" с Украиной.

А Дональд Трамп заявлял, что Путин ждет встречи с ним "как можно быстрее": "Поэтому мы должны подождать этого, мы должны закончить эту войну".

В то же время бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, как Трамп может Зеленского и Путина к проведению переговоров.

"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать больше украинской территории, или, что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", - пояснил политик.

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