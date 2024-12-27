По словам генерала, Россия - не надежный партнер переговоров.

Россия сейчас не пойдет на какие-либо переговоры по завершению войны в Украине, считает военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В интервью телеканалу Киев24 он отметил, что руководство Российской Федерации не будет заинтересовано в переговорах, пока думает, что может победить, поэтому Украина должна получить все вооружение, в котором нуждается, чтобы изменить эту позицию РФ.

"Я лично имею нулевую уверенность, что Россия вообще пойдет на любые переговоры. Она не надежный партнер переговоров. Мы знаем, что происходит. И я думаю, что нам надо оказывать давление на Россию относительно всего, что они делают, вместо того, чтобы оказывать давление на Украину, чтобы она отдала свои территории", - сказал Ходжес.

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По его словам, сейчас никто не знает, что будет делать новоизбранный президент США Дональд Трамп для завершения войны. Но в России думают, что могут дождаться от администрации Трампа, что та оставит Украину без помощи.

"Я думаю, что РФ не заинтересована в переговорах. Пока они думают, что они могут победить. Я не уверен, что Россия согласится на что-либо, если они не получат чего хотят. Это будет проверка для Трампа. Россияне могут ошибиться, они могут слишком поднять ставки, и если сделают что-то глупое, то Трамп станет более жестким к России", - отметил Ходжес.

Он считает, что многое также будет зависеть от европейских стран.

"Если Украина будет вынуждена к плохому результату переговоров, то наши европейские союзники заплатят огромную цену. Потому что возрастет и количество украинских беженцев, и Россия будет продолжать хотеть применять силу", - подчеркнул военный.

Ходжес сказал, что европейские страны должны сделать больше, чем делают сейчас.

"Им нужно серьезно относиться к тому, что происходит. Пока большинство из них об этом говорили, но не многие из них увеличили производство боеприпасов и оружия", - подчеркнул он, отметив, что при этом Украина максимально пытается увеличивать свое собственное производство боеприпасов, дронов и ракет.

Ходжес подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные способности, чтобы уничтожить российскую нефтегазовую промышленность, российскую систему логистики и уничтожить российские штабы.

"Одна из причин, почему я остаюсь оптимистом (относительно победы Украины), потому что российская экономика уже находится в очень сложной ситуации. Они зависят от Северной Кореи не только от солдат, но и от боеприпасов. Они зависят от Китая, от Ирана. Я думаю, что сейчас битва логистики, битва оборонной промышленности, так же как битва на поле боя. И в какой-то момент европейские страны должны сделать больше, чем просто отдавать свое старое вооружение, они должны увеличить свое производство. Они должны это сделать. У них выбора нет", - заявил Ходжес.

По его словам, если европейские страны этого не сделают и Украина проиграет, то российские силы окажутся на их границах.

"И это будет значительно хуже ситуация. Мы видим каждый день, что Россия делает в Балтийском море, она перерезает кабели, сбивает гражданские самолеты над Каспийским морем. Все больше и больше людей говорят о том, что Европе надо начать что-то делать", - отметил военный.

Говоря о требовании "гарантий безопасности" для самой России, которая непосредственно является агрессором, Ходжес пояснил, что это просто часть российского нарратива, чтобы оправдать то, что РФ делает с Украиной, в Грузии, Молдове.

"Они пытаются создать нарратив, что они находятся под угрозой. Конечно, никакой угрозы от стран НАТО нет и никогда не было", - подчеркнул он.

Другие заявления Ходжеса относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Ходжес уже заявил, что по его мнению, в 2025 году вряд ли РФ способна на большой прорыв на фронте. Отвечая на вопрос, сможет ли Украина выжить без американской военной помощи, генерал отметил, что поражение Киева не в интересах США и Европы. Генерал убежден, что Украина выстоит.

Также генерал считает, что Украина должна привлекать в армию молодежь и женщин. По его мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В то же время он отметил, что уважает решение страны оберегать молодежь от войны.

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