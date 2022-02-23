Вероятно, таким образом они будут сканировать сеть для обнаружения остальных телефонов на линии соприкосновения, чтобы делать целеуказания по координатам.

Передовые подразделения 1-го и 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированных территориях востока Украины получили приказ выключить мобильные телефоны.

Об этом сообщает волонтерский проект Информнапалм на своей странице в Facebook.

"Внимание! Только волонтеры InformNapalm получили информацию от инсайдеров из ОРДЛО, что в 20:40 (по московскому времени) все передовые подразделения 1-го и 2-го АК получили команду полностью отключить телефоны и рации, оставить только IP-телефонию для связи. Им строго-настрого запретили выходить на это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов. Как вариант, вероятно россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии соприкосновения, чтобы делать целеуказания по координатам", - сказано в сообщении.

На Донбассе сегодня, 23 февраля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевое травмирование.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области оккупационные войска обстреляли населенные пункты Зеленополье и Николаевка, попали в детсад и жилой дом. Известно, что одна женщина получила ранения.

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