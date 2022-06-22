Стоимость разрушений превышает 105 миллиардов долларов.

В результате полномасштабного российского вторжения разрушено от 20% до 30% инфраструктуры Украины.

Ущерб оценил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью французской Le Monde.

Вследствие войны разрушены дороги, мосты, порты, железные дороги и аэропорты.

По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий (школ, больниц и т. д.) и инфраструктуры составили 105,5 миллиардов долларов, в том числе 40 миллиардов долларов - из-за уничтожения транспорта.

Кубраков отметил, что страна пытается восстановить приоритетные объекты, несмотря на риск дальнейшего разрушения. В некоторых освобожденных регионах уже началось восстановление, однако из-за нехватки ресурсов это не может произойти быстро.

По словам министра инфраструктуры, больше всего от действий оккупантов пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Уже 320 тысяч украинцев лишились своих домов.

Напомним, что ранее вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет разрушить Украину физически, чтобы уничтожить здоровую идею украинской нации.

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