Он отметил, что с занятых позиций уже видно дома в Херсоне.

От позиций ВСУ до оккупированного российскими захватчиками Херсона осталось около 30 километров.

Об этом заявил советник ОПУ Арестович.

"От позиций ВСУ в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видно дома в Херсоне. Это очень хорошо, потому что все виды артиллерии начнут работать", - отметил Арестович.

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Ситуация на Херсонщине: детали

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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