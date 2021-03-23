В то же время почти половина граждан (48,4%) считает перемирие, о котором договорились в июле прошлого года, важным достижением власти.

Почти 45% украинцев считает, что Россия заинтересована в продолжении войны на Донбассе и 58,4% уверены, что РФ не хочет возвращения оккупированных районов в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного с 13 по 31 января опроса исследовательского агентства Info Sapiens, представленные во время пресс-конференции в Киеве на тему: "Будущее Донбасса и Крыма: общественные настроения".

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"Большинство респондентов (44,9%) считает, что Россия заинтересована в продолжении войны на Донбассе. Противоположного мнения придерживаются 23,9%, а еще 31,2% не смогли дать на вопрос четкого ответа или отказались отвечать", - говорится в сообщении.

В то же время на этот вопрос есть разница взглядов в региональном разрезе. Так, в Киеве мнения разделились пополам (по 34,5%), а 21% респондентов не смогли или отказались отвечать. На востоке Украины разница в ответах также является статистически незначимой (1,4%): 29,7% считают Россию заинтересованной в продолжении войны, а 31,1% с этим несогласны, в то же время четверть (25,5%) респондентов не дала ответа на вопрос.

Зато больше всего тех, кто считает, что Россия заинтересована в продолжении войны, в Центральном регионе, где наиболее выразительным является и баланс ответов: 57,1% против 11,8% (не ответили – 21,9%). На западе Украины также больше половины респондентов разделяют такое мнение – 53,9% против 24,6%, которые уверены, что Россия заинтересована закончить войну (здесь наименьшее количество – 8% не дали ответа).

На юге и севере Украины так же преобладают сторонники мнения, что Россия заинтересована в продолжении военных действий на Донбассе: в соответствии 32,6% (против 22,1%) и 42,3% (против 35%). Однако на юге является крупнейшим процент тех, кто не дал ответа (27,8%) или выбрал ответ "и да, и нет" – 17,6%.

Подтверждают предварительные результаты и ответы респондентов относительно того, хочет ли Россия возвращения оккупированных территорий Донбасса в Украину. Лишь 9,8 % разделяют такое мнение. Более половины опрошенных - 58,4% - уверены, что Россия не хочет этого.

В Школе политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" отметили, что среди всех социально-демографических категорий респондентов или в региональном разрезе преобладает именно такая позиция, хотя и с разным отрывом/балансом. Как и в предыдущем вопросе, 31,9% не дали четкого ответа или отказались отвечать.

*** Опрос проведен Info Sapiens по заказу школы политаналитики НаУКМА с 13 по 31 января на территориях, подконтрольных украинскому правительству, в рамках всеукраинского Омнибуса Info Sapiens с донабором респондентов. Выборка составляет 2000 человек в возрасте от 16 лет. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Эскалация на Донбассе: последние новости

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Автор: Константин Гончаров