В Союзе кинематографистов РФ заявили, что "фильму "Ополченочка" надо дождаться своей очереди".

Россия отказала в презентации и прокате киноленты "Ополченочка", который снимали на территории оккупированного Донбасса. Фильм был призван пропагандировать незаконную деятельность пророссийских наемников.

Об этом пишут Новости Донбасса.

Читайте такжеМИД Украины о Минском процессе по Донбассу: "скорее жил, чем мертв"

В московском центральном Доме кино фильм назвали жестоким и политизированным.

"Сказали, что наш фильм - это сплошная политика и жестокость. А поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности", – цитирует издание слова продюсера ленты Романа Разума.

По словам так называемой актрисы Натальи Колосковой, комиссия в Доме кино состояла из 8 человек, и, "когда кино закончилось, один из мужчин начал активно возмущаться, говорить, что фильм очень жестокий".

Для фильма установили низкий возрастной ценз – его можно смотреть уже с 14 лет.

"Кинопрокат в России нашей ленте не светит точно, прокатчики сказали, что они не станут вкладываться в рекламу нашего фильма, а сами мы не сможем, поскольку это сотни миллионов рублей", – подытожил Разум.

В Союзе кинематографистов РФ заявили, что "фильму "Ополченочка" надо дождаться своей очереди".

"Ополченочку" показывали в кинотеатрах ОРДЛО в 2019 году. Несколько закрытых показов прошли в оккупированном Севастополе, а также Санкт-Петербурге и Москве.

Главные новости Украины и мира на утро 17 февраля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН