По словам директора больницы, на сегодняшний день угрозы для жизни воина нет.

Врачам удалось стабилизировать состояние бойца Объединенных сил, который 5 марта был ранен на Донбассе вражеским снайпером.

Об этом сообщил сегодня в Facebook генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте такжеПосле санкций против Медведчука возросло количество провокаций на Донбассе - Зеленский

"В пятницу в реанимацию политравмы поступил раненный в голову боец. Владиславу 32 года, он из Кировоградской области. Ранение получил 5 марта вблизи Красногоровки. Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное - в затылочной области", - отметил Рыженко.

По его словам, была сильно повреждено левое полушарие мозга. В больницу им. Мечникова боец был доставлен бортом в коме. Его немедленно прооперировали.

"Нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга. Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодняшний день состояние удалось стабилизировать. Владислав пришел в себя. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - сообщил Рыженко.

В то же время он отметил, что вся правая половина тела у мужчины остается парализованной.

"К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти. Владислав может разговаривать и понимает язык. Впереди длительное лечение и реабилитация", - написал Рыженко.

Он добавил, что врачи ожидают еще одного раненого из Донецкой области.

Что случилось

5 марта в пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

Срыв перемирия на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая