Россия полностью настроила процессы ведения войны и имеет постоянный прогресс на фронте, поэтому ей нет смысла сейчас все это останавливать, считает волонтер.

У Кремля нет причин останавливать войну на текущей линии фронта. Поэтому говорить о замораживании войны, как о свершившемся факте, может быть опасным для Украины. Продолжение войны является одним из наиболее вероятных сценариев на 2025 год. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявила волонтер Мария Берлинская.

"Проблем с мобилизацией нет (у россиян - ред). Есть довольно высокооплачиваемые контракты, компенсации. Это дорога в одну сторону - потому что если зашел в армию, то выйти оттуда ты не можешь. Тебя или "обнулят", или посадят. И, соответственно, в лучшем случае ты снова попадешь на войну. Но, дефицита в живой силе нет. Стягиваются наемники со всего мира. Это десятки тысяч наемников со всего мира, они настроили эту логистику", - рассуждает волонтер.

Кроме этого, Берлинская указывает, что на нужды России работает объединенный оборонно-промышленный комплекс Беларуси, Китая, Северной Кореи и Ирана. Кроме этого, КНДР поставляет россиянам живую силу.

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"Они (россияне - ред.) научились жить под санкциями, они научились жить в полугибридной изоляции. Я не понимаю, почему им сейчас останавливаться. Они идут вперед, каждый день мы теряем десятки квадратных километров территории. Каждую неделю мы теряем по 3-4-5 сел. Отработав эту тактику, они имеют все возможности, чтобы идти дальше", - говорит Берлинская.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, в команде Дональда Трампа считают, что на окончание войны в Украине понадобится несколько месяцев. В частности об этом говорил Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины. Он оценил сроки "развязывания" войны ориентировочно в 100 дней.

Для ускорения процесса команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию принуждения России к миру. По данным инсайдеров, рассматриваются два основных подхода. Первый вариант призван немного подтолкнуть Россию к соглашению ослаблением санкций, если она будет проявлять признаки готовности к переговорам. Второй вариант наоборот предусматривает ссылки санкций, если Кремль будет слишком несговорчивым.

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