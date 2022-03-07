Сейчас на объекте сохраняется высокий риск возникновения опасных ситуаций.

Российские оккупанты заставляют руководство Запорожской АЭС все действия согласовывать с их представителями.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.

"Запорожская АЭС сейчас находится под полным контролем российских оккупантов. На станции работает украинский персонал, который профессионально пытается максимально обеспечить безопасную работу ядерных объектов. Среди прочего работники станции устраняют последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты заставляют руководство ЗАЭС все действия согласовывать с их представителями.

Поскольку на ЗАЭС находятся вооруженные российские военные, которые не имеют профессиональных навыков безопасного обращения с высокотехнологичными ядерными установками, в дальнейшем сохраняется высокий риск возникновения опасных, с учетом атомной и радиационной безопасности, ситуаций.

Сейчас в работе находятся два энергоблока ЗАЭС. Другие - в состоянии ремонта или холодной остановки.

Однако по состоянию на 10:10 7 марта года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Отмечается, что текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии со стороны России "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми другими.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон – под усиленным надзором и контролем.

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