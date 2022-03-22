Некоторые дома не подлежат восстановлению.

Российские оккупанты обстреляли Лозовую в Харьковской области. По последним данным, разрушены около двадцати домов в частном секторе. В некоторых домах повреждения настолько сильные, что восстановлению они не подлежат.

Об этом рассказал мэр Лозовой Сергей Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, на Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены более 20 домов, есть раненый. В результате обстрела оккупантами реактивной системой залпового огня "Град" на Днепропетровщине повреждено более 20 жилых частных домов, один человек ранен.

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